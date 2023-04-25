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Магазины в Красненский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин в Красненский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Красненский сельский Совет, Беларусь
322 м² 1/2 Этаж
€ 16,279
Продаётся здание магазина с возможностью перепрофилирования через реконструкцию под другие в…
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