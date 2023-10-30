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Коммерческая
Беларусь
Красненский сельский Совет
Офисы
Продажа офисных помещений в Красненский сельский Совет, Беларусь
коммерческая недвижимость
3
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