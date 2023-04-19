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Купить производственное здание в Красненский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производствов Красненский сельский Совет, Беларусь
Производство
Красненский сельский Совет, Беларусь
322 м²
€ 16,476
Продаётся здание магазина с возможностью перепрофилирования через реконструкцию по…
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