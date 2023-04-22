Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Солигорский район
  5. Краснодворский сельский Совет
  6. Производственные помещения

Производственные здания в Краснодворский сельский Совет, Беларусь

Производство В архив
Очистить
2 объекта найдено
Производство 7 комнат в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Производство 7 комнат
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
7 Количество комнат 293 м² 2/2 Этаж
€ 144,190
Предлагаем прекрасную возможность, организовать собственный бизнес "СТО"!  Ср…
Производство в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Производство
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
294 м² Количество этажей 2
€ 144,190
Продается здание под СТО рядом с Солигорском, в д.Издрашево Солигорского района. Помещение -…
Realting.com
Перейти