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Купить коммерческую недвижимость в Кохановский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческая 4 комнатыв Коханово, Беларусь
Коммерческая 4 комнаты
Коханово, Беларусь
4 Количество комнат 16 м²
€ 9,154
Продажа 4 зданий в Толочинском районе4 помещений, площадь от 16,1 до 133,2 м & sup2; уча…
Коммерческая 2 комнатыв Кохановский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 2 комнаты
Кохановский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 16 м²
€ 13,730
Продается участок размером 48 соток для строительства магазина, СТО, шиномонтажа и т.д.. Нах…

Параметры недвижимости в Кохановский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
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