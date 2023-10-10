Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Кобрин
  5. Складские помещения

Склады в Кобрин, Беларусь

коммерческая недвижимость
10
магазины
3
Склад В архив
Очистить
2 объекта найдено
Склад 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Склад 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 496 м²
Количество этажей 1
Продаётся здание складского назначения в северной части города Кобрина. Капитальное строение…
€37,812
Склад 5 комнат с в жилом доме в Кобрин, Беларусь
Склад 5 комнат с в жилом доме
Кобрин, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
Предлагается к продаже неотапливаемое изолированное нежилое помещение общей площадью 61,6 кв…
€28,359
Realting.com
Перейти