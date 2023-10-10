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Производственные здания в Кобрин, Беларусь

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2 объекта найдено
Производство в Кобрин, Беларусь
Производство
Кобрин, Беларусь
Площадь 575 м²
Этаж 1/1
Производственно - складская база в собственность в промышленной зоне города Кобрин Брестской…
€63,335
Производство в Кобрин, Беларусь
Производство
Кобрин, Беларусь
Этаж 1/2
Здание административно - хозяйственное в собственность в городе Кобрин Брестской области общ…
€132,342
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