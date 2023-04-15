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Купить производственное здание в Кобринский район, Беларусь

Кобрин
2
Производство В архив
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2 объекта найдено
Производствов Кобрин, Беларусь
Производство
Кобрин, Беларусь
575 м² 1/1 Этаж
€ 60,623
Производственно - складская база в собственность в промышленной зоне города Кобрин Брестской…
Производствов Кобрин, Беларусь
Производство
Кобрин, Беларусь
1/2 Этаж
€ 126,675
Здание административно - хозяйственное в собственность в городе Кобрин Брестской области общ…

Параметры недвижимости в Кобринский район, Беларусь

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