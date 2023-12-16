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Магазины в Княжицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин в Княжицкий сельский Совет, Беларусь
Магазин
Княжицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 149 м²
Этаж 1/1
Здание специализированное розничной торговли (магазин) 149 кв.м. в д. Браково Могилевского р…
€27,224
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