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Купить коммерческую недвижимость в Клинокский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Турец, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Турец, Беларусь
1 Количество комнат 19 м² 1/1 Этаж
€ 12,290
Продается административное помещение  с отдельным входом  и тамбуром. Окна и двери…

Параметры недвижимости в Клинокский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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