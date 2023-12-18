Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Климовичский район

Коммерческая недвижимость в Климовичский район, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с видеонаблюдением в Звенчатка, Беларусь
Коммерческая 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с видеонаблюдением
Звенчатка, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 738 м²
Этаж 2/2
Уникальное предложение на рынке недвижимости ! В продаже административно-гостиничный комплек…
€385,304
Оставить заявку
Realting.com
Перейти