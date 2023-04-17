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Купить производственное здание в Клейниковский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Производствов Клейники, Беларусь
Производство
Клейники, Беларусь
199 м² 1 Этаж
€ 172,970
ЛОТ 3449 Производственное помещение готовое к эксплуатации. Месторасположение хорошо подходи…
Производствов Клейники, Беларусь
Производство
Клейники, Беларусь
105 м² 1 Этаж
€ 45,519

Параметры недвижимости в Клейниковский сельский Совет, Беларусь

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