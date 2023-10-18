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Коммерческая недвижимость в Клейниковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Производство в Клейники, Беларусь
Производство
Клейники, Беларусь
Площадь 199 м²
Этаж 1
ЛОТ 3449 Производственное помещение готовое к эксплуатации. Месторасположение хорошо подходи…
€179,707
Realting.com
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