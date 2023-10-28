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Коммерческая недвижимость в Киселёвобудский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с видеонаблюдением в Звенчатка, Беларусь
Коммерческая 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с видеонаблюдением
Звенчатка, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 738 м²
Этаж 2/2
Уникальное предложение на рынке недвижимости ! В продаже административно-гостиничный комплек…
€397,341
Realting.com
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