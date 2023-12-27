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Коммерческая недвижимость в Кировский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая с подъездными путями в Кировский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая с подъездными путями
Кировский сельский Совет, Беларусь
Площадь 278 м²
Количество этажей 2
Продается дом/здание под гостиничный бизнес, базу отдыха, агроусадьбу, хостел, общественное …
€99,665
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