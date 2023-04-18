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Купить магазин в Кореличи, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 5 комнатв Кореличи, Беларусь
Магазин 5 комнат
Кореличи, Беларусь
5 Количество комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 68,652
Назначение - здание магазина.  Два отдельных входа. Возможно переоборудовать в рес…
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