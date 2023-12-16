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Магазины в Кореличский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 6 комнат с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Кореличи, Беларусь
Магазин 6 комнат с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Кореличи, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Назначение - здание магазина.  Два отдельных входа. Возможно переоборудовать в ресторан, ноч…
€64,170
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