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Готовый бизнес в Кореличский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Готовый бизнес 10 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Мирский сельский Совет, Беларусь
Готовый бизнес 10 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Мирский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Благоустроенная база отдыха находится в 2 км от г.п. Мир и «Мирского замка». Расположена в …
€189,493
Realting.com
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