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Коммерческая недвижимость в Кореличский район, Беларусь

Мирский сельский Совет
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4 объекта найдено
Коммерческая 10 комнат с мебелью, с интернетом, с отдельным входом в Мирский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 10 комнат с мебелью, с интернетом, с отдельным входом
Мирский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
Продаётся Агроусадьба, в которой слились воедино комфорт, стилевое единство и современные те…
€180,018
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом в Мирский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом
Мирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Благоустроенная база отдыха находится в 2 км от г.п. Мир и «Мирского замка». Расположена в ж…
€189,493
Готовый бизнес 10 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Мирский сельский Совет, Беларусь
Готовый бизнес 10 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Мирский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Благоустроенная база отдыха находится в 2 км от г.п. Мир и «Мирского замка». Расположена в …
€189,493
Производство с подъездными путями в Кореличи, Беларусь
Производство с подъездными путями
Кореличи, Беларусь
Площадь 171 м²
Этаж 1/1
Продаются производственно-складские помещения в гп.Кореличи Гродненской области. На продажу …
€37,899
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