Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Копыльский район
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Копыльский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
4
Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной в Минск, Беларусь
Офис с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной
Минск, Беларусь
Площадь 23 м²
Этаж 2/6
Продается офис в Заводском районе: г. Минск, ул.Мичурина, д.3. Общая площадь 22,6 кв. м.   К…
€20,858
Коммерческая 1 комната с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной в Минск, Беларусь
Коммерческая 1 комната с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/12
❤️ Хотите расширить свой бизнес или совершить успешную инвестицию? Офис в БЦ Домашевский - и…
€55,565
Магазин в Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
Этаж 2/4
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 24,6 кв.м. Изолиров…
€18,365
Офис в Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
Этаж 2/2
Административное помещение в собственность в районе строительного рынка города Бреста (р - н…
€14,598
Магазин с в жилом доме в Минск, Беларусь
Магазин с в жилом доме
Минск, Беларусь
Площадь 53 м²
Этаж 1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€76,705
Производство с подъездными путями, в оживленном месте в Королёво, Беларусь
Производство с подъездными путями, в оживленном месте
Королёво, Беларусь
Площадь 940 м²
Этаж 1/1
Здание производственно-складского назначения, площадь 937 метров, потолки 10.5 метров, с под…
€169,520
Магазин с парковкой, новое здание, с подъездными путями в Минск, Беларусь
Магазин с парковкой, новое здание, с подъездными путями
Минск, Беларусь
Площадь 80 м²
Предлагаем в продажу коммерческое помещение в жилом доме, МФК «Минск Мир», квартал «Тропичес…
€137,641
Коммерческая с подъездными путями в Орша, Беларусь
Коммерческая с подъездными путями
Орша, Беларусь
Площадь 9 м²
For sale Open site, Orsha, st. Lenin, house 223-VPloslov 8.5 m & sup2;, plot 74.4 acres, bri…
€56,507
Офис 6 комнат с парковкой, с мебелью, с интернетом в Минск, Беларусь
Офис 6 комнат с парковкой, с мебелью, с интернетом
Минск, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 10 м²
Этаж 3/5
Продается офисное помещение 127,5 кв.м. г. Минск, Тимирязева 85 Дополнительно в продаже: Офи…
€84,666
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 400 м²
Продаю ДВА СТРОЕНИЯ! помещение в Минске по адресу Солтыса 8 Магазин 282 м2 8 соток. ( с торг…
€207,191
Магазин в Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 15,1 кв.м. Изолиров…
€14,127
Склад 4 комнаты с видеонаблюдением, с охраной, с подъездными путями в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Склад 4 комнаты с видеонаблюдением, с охраной, с подъездными путями
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 893 м²
Этаж 1/1
Продается складское помещение рядом с деревней Поповщина. Молодечненский р-н, 42 км от МКАД.…
€89,469
Realting.com
Перейти