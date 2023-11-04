ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Копыльский район
Офисы
Продажа офисных помещений в Копыльский район, Беларусь
коммерческая недвижимость
4
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной
Минск, Беларусь
23 м²
2/6
Продается офис в Заводском районе: г. Минск, ул.Мичурина, д.3. Общая площадь 22,6 кв. м. К…
€20,858
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной
Минск, Беларусь
1
34 м²
7/12
❤️ Хотите расширить свой бизнес или совершить успешную инвестицию? Офис в БЦ Домашевский - и…
€55,565
Рекомендовать
Магазин
Брест, Беларусь
2/4
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 24,6 кв.м. Изолиров…
€18,365
Рекомендовать
Офис
Брест, Беларусь
2/2
Административное помещение в собственность в районе строительного рынка города Бреста (р - н…
€14,598
Рекомендовать
Магазин с в жилом доме
Минск, Беларусь
53 м²
1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€76,705
Рекомендовать
Производство с подъездными путями, в оживленном месте
Королёво, Беларусь
940 м²
1/1
Здание производственно-складского назначения, площадь 937 метров, потолки 10.5 метров, с под…
€169,520
Рекомендовать
Магазин с парковкой, новое здание, с подъездными путями
Минск, Беларусь
80 м²
Предлагаем в продажу коммерческое помещение в жилом доме, МФК «Минск Мир», квартал «Тропичес…
€137,641
Рекомендовать
Коммерческая с подъездными путями
Орша, Беларусь
9 м²
For sale Open site, Orsha, st. Lenin, house 223-VPloslov 8.5 m & sup2;, plot 74.4 acres, bri…
€56,507
Рекомендовать
Офис 6 комнат с парковкой, с мебелью, с интернетом
Минск, Беларусь
6
10 м²
3/5
Продается офисное помещение 127,5 кв.м. г. Минск, Тимирязева 85 Дополнительно в продаже: Офи…
€84,666
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
400 м²
Продаю ДВА СТРОЕНИЯ! помещение в Минске по адресу Солтыса 8 Магазин 282 м2 8 соток. ( с торг…
€207,191
Рекомендовать
Магазин
Брест, Беларусь
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 15,1 кв.м. Изолиров…
€14,127
Рекомендовать
Склад 4 комнаты с видеонаблюдением, с охраной, с подъездными путями
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
4
893 м²
1/1
Продается складское помещение рядом с деревней Поповщина. Молодечненский р-н, 42 км от МКАД.…
€89,469
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL