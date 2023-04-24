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Коммерческая недвижимость в Копыльский район, Беларусь

Бобовнянский сельский Совет
2
Семежевский сельский Совет
1
3 объекта найдено
Коммерческая в Семежево, Беларусь
Коммерческая
Семежево, Беларусь
855 м² Количество этажей 2
€ 22,530
Продается торговое помещение в Копыльском районе, в аг. Семежево,в центре поселка площадью 8…
Ресторан, кафе в Песочное, Беларусь
Ресторан, кафе
Песочное, Беларусь
336 м² Количество этажей 1
€ 31,091
Предлагается готовый бизнес - кафе с баней в аг. Песочное, на побережье р. Неман. Минская об…
Коммерческая в Песочное, Беларусь
Коммерческая
Песочное, Беларусь
336 м² Количество этажей 1
€ 31,091
Предлагается готовый бизнес - кафе с баней в аг. Песочное, на побережье р. Неман. Минская об…
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