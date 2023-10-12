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Склады в Коптёвский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Склад 2 комнаты с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Склад 2 комнаты с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 536 м²
Этаж 1/1
Продаётся два капитальных строения в районе деревни Чеховщина. Общая площадь зданий 517,6 кв…
€103,545
Склад со стеклопакетами, с парковка в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Склад со стеклопакетами, с парковка
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 536 м²
Количество этажей 1
Продаётся два капитальных строения в районе деревни Чеховщина. Общая площадь зданий 517,6 к…
€103,545
Realting.com
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