Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Гродненская область
Гродненский район
Коптёвский сельский Совет
Коммерческая недвижимость в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Даниловичский сельский Совет, Беларусь
18 м²
1/3 Этаж
€ 25,684
Продается помещение в здании, расположенном на территории одного из крупнейших белорусских к…
Магазин 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
95 м²
1/14 Этаж
€ 89,217
Продается готовое помещение в шаговой доступности от Метро Помещение находится в жилом…
Производство
Ошмяны, Беларусь
10 306 м²
€ 103,636
Земельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности г. Ошмяны, ул.…
Коммерческая
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
3 503 м²
Количество этажей 3
€ 4,055,333
Здание многофункциональное Ждановичский с\с, 109 ( район аг. Ратомка) Общая площадь: 3503.3 …
Коммерческая
Минск, Беларусь
18 м²
1/1 Этаж
€ 22,530
Продаётся машиноместо в подземной гараж-стоянке, по ул. Сурганова, 5Б. Площадь машиноместа с…
Ресторан, кафе
Дзержинск, Беларусь
801 м²
3/6 Этаж
€ 139,684
Коммерческая 7 комнат
Минск, Беларусь
7 Количество комнат
70 м²
2/4 Этаж
€ 44,158
Отличные торговые помещения на 2-ом этаже торгового центра "Автоиндустрия" по улиц…
Коммерческая 5 комнат
Минск, Беларусь
5 Количество комнат
130 м²
Количество этажей 25
€ 180,237
Предлагаем к продаже помещение 450 кв.м. в одном из лучших домов микрорайона Маяк Минска - в…
Коммерческая 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
22 м²
3/3 Этаж
Цена по запросу
В многофункциональном центре продается помещение медицинского назначения - кабин…
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
743 м²
€ 225,296
Продажа. Административное помещение Адрес: г. Бабруйск, ул. К. Маркса, д. 47 Площадь –…
Магазин
Брест, Беларусь
2/4 Этаж
€ 17,573
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 24,6 кв.м. Изолиров…
Офис
Брест, Беларусь
1 м²
1/5 Этаж
€ 53,981
Лот 5802. Перспективное место для вывода под коммерческую недвижимость. Трёхкомнатная кварти…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты