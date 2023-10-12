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Кафе и рестораны в Колодищанский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе с подъездными путями, в оживленном месте в Колодищи, Беларусь
Ресторан, кафе с подъездными путями, в оживленном месте
Колодищи, Беларусь
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
Продажа здания под реконструкцию для строительства многофункционального комплекса, детского …
€79,071
Realting.com
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