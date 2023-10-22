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Коммерческая
Беларусь
Колодищанский сельский Совет
Other
Коммерческая недвижимость в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
коммерческая недвижимость
14
производственные здания
4
магазины
3
Другое
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