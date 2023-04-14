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Купить производственное здание в Колодищи, Беларусь

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1 объект найдено
Производствов Колодищи, Беларусь
Производство
Колодищи, Беларусь
2 211 м²
€ 497,650
Многофунциональные здания  + КПП г. Минск, ул. Танковая, д.10/2 Площади: Здание 1: 422.…
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