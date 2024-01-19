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Коммерческая недвижимость в Кадинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая в Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Кадинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 360 м²
Этаж 1/1
Готовый бизнес (Чаусское шоссе) 12 км. от г.Могилева. Три помещения, общая площадь 2360 кв.м…
€79,963
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