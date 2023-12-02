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Коммерческая недвижимость в Ерёминский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Производство с парковкой, с подъездными путями в Ерёмино, Беларусь
Производство с парковкой, с подъездными путями
Ерёмино, Беларусь
Площадь 411 м²
Количество этажей 1
€169,840
в месяц
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