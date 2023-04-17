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Купить коммерческую недвижимость в Янушковичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческаяв Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
120 000 м²
€ 495,542
Продается участок 12 га соснового леса с озером 3,9 га (собственность). Белоруссия, Логойски…

Параметры недвижимости в Янушковичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
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