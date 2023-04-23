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Коммерческая недвижимость в Янковичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая в Янковичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Янковичский сельский Совет, Беларусь
4 067 м²
€ 675,889
Пансионат «Лесное-Рудня» д. Рудня, р-н. Россонский, обл. Витебская Общая площадь…
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