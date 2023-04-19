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Купить производственное здание в Елизовский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 7 комнатв Елизово, Беларусь
Производство 7 комнат
Елизово, Беларусь
7 Количество комнат 3 595 м²
€ 208,654
Производственная база в посёлке Елизово- 120 км от г. Минска, 20 км от г. Бобруйска, 30 км о…
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