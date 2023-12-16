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Коммерческая недвижимость в Елизовский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Производство 7 комнат с видеонаблюдением, с сауной, с кредитом / ипотекой в Елизово, Беларусь
Производство 7 комнат с видеонаблюдением, с сауной, с кредитом / ипотекой
Елизово, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 3 595 м²
Производственная база в посёлке Елизово- 120 км от г. Минска, 20 км от г. Бобруйска, 30 км о…
€208,502
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