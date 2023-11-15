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Магазины в Ивановский район, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Иваново, Беларусь
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Иваново, Беларусь
Площадь 1 237 м²
Этаж 1/1
Продам комплекс Зданий, общая площадь 1237,2 кв.м., Брестская обл., г. Иваново, ул. Советска…
€200,000
Realting.com
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