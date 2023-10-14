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Коммерческая недвижимость в Иваново, Беларусь

2 объекта найдено
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Иваново, Беларусь
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Иваново, Беларусь
Площадь 1 237 м²
Этаж 1/1
Цена Снижена! Продам комплекс Зданий, общая площадь 1237,2 кв.м., Брестская обл., г. Иваново…
€161,712
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом в Иваново, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом
Иваново, Беларусь
Площадь 1 600 м²
Этаж 1/2
Продам Готовый бизнес - Медицинский центр с юрлицом. Капитальное строение, площадью 1598,9 к…
€178,000
Realting.com
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