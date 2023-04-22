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Магазины в Ильянский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 3 комнаты в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Ильянский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 74 м² 1/1 Этаж
€ 3,596
Продается магазин в д. Заборье Вилейского района. Здание магазина расположено в начале дерев…
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