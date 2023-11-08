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Коммерческая недвижимость в Ильянский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Магазин 3 комнаты с отдельным входом, в частном секторе, незавершенное строительство в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 3 комнаты с отдельным входом, в частном секторе, незавершенное строительство
Ильянский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Продается магазин в д. Заборье Вилейского района. Здание магазина расположено в начале дерев…
€3,732
Realting.com
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