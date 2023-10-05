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Производственные здания в Гудогайский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производство с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Станция Гудогай, Беларусь
Производство с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Станция Гудогай, Беларусь
Площадь 430 м²
Посёлок Гудогай, Островецкий район Гродненской области, в 10-ти километрах от Литовской гран…
€352,155
Realting.com
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