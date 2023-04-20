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Купить коммерческую недвижимость в Гудогайский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческаяв Станция Гудогай, Беларусь
Коммерческая
Станция Гудогай, Беларусь
430 м²
€ 683,364
Посёлок Гудогай, Островецкий район Гродненской области, в 10-ти километрах от Литовской гран…
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