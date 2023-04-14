Купить в Гродно, Беларусь

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1 объект найдено
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Гродно, Беларусь
270 м² Количество этажей 1
€ 3
Гаражи , площадью 269,7 кв.м. Назначение- Здание специализированное автомобильного транспор…

Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь

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