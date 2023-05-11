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Другое в Гродненской области, Беларусь

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1 объект найдено
Другое в Гродно, Беларусь
Другое
Гродно, Беларусь
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
€ 3
Гаражи , площадью 269,7 кв.м. Назначение- Здание специализированное автомобильного транспор…
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