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Купить производственное здание в Гожский сельский Совет, Беларусь

Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Гожский сельский Совет, Беларусь
Производство
Гожский сельский Совет, Беларусь
14 м²
Цена по запросу
Продается нежилое кирпичное здание с верандой площадью 224,2 кв.м. и отдельно стоящими хозяй…

Параметры недвижимости в Гожский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитное
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