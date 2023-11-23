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Коммерческая недвижимость в Гожский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Продается мебельное производство в Гродно (д. Новая Гожа 10 км от Гродно) в Новая Гожа, Беларусь
Продается мебельное производство в Гродно (д. Новая Гожа 10 км от Гродно)
Новая Гожа, Беларусь
Площадь 3 347 м²
Количество этажей 1
Продается мебельное производство в Гродно (д. Новая Гожа 10 км от Гродно). В состав произ…
€688,569
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