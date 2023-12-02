Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Горки

Коммерческая недвижимость в Горки, Беларусь

1 объект найдено
Магазин с интернетом, с видеонаблюдением, с охраной в Горки, Беларусь
Магазин с интернетом, с видеонаблюдением, с охраной
Горки, Беларусь
Площадь 370 м²
Этаж 1/2
Продаётся Здание магазина `Сосед` (Готовый действующий бизнес) с  отдельным входом общей пло…
€110,167
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти