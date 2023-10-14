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Склады в Гомель, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Склад 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Склад 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 184 м²
Этаж 1/1
Продаются два здания свободной планировки (на данный момент используются в качестве складски…
€95,030
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