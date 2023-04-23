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Коммерческая недвижимость в Гомельский район, Беларусь

Ерёминский сельский Совет
1
Красненский сельский Совет
1
Терюхский сельский Совет
1
Чёнковский сельский Совет
1
4 объекта найдено
Производство в Новая Мильча, Беларусь
Производство
Новая Мильча, Беларусь
2 374 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продажа производственного комплекса по дерево обработке. Общая площадь помещений 2370 м.кв. …
Производство в Ерёмино, Беларусь
Производство
Ерёмино, Беларусь
411 м² Количество этажей 1
€ 171,225
Производство в Чёнки, Беларусь
Производство
Чёнки, Беларусь
810 м² 1 Этаж
€ 139,684
Продается арочный навес для ремонта техники (ангар) п. Ченки. Площадь ангара 810 м2 с 8-мью …
Коммерческая в Терюхский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Терюхский сельский Совет, Беларусь
5 030 м²
€ 180,237
Комплекс зданий с агроусадьбой, состоящий из:  -Агроусадьба, одноэтажное здание на 351,…
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