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Производственные здания в Гливинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производство с подъездными путями в Черневичи, Беларусь
Производство с подъездными путями
Черневичи, Беларусь
Площадь 188 м²
Количество этажей 1
Производственная база  площадью 188.3 кв.м. с прилегающей территорией  0,235 га.  Имеются бы…
€18,979
Realting.com
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