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Коммерческая недвижимость в Гатово, Беларусь

2 объекта найдено
Офис с парковкой, с мебелью, с охраной в Гатово, Беларусь
Офис с парковкой, с мебелью, с охраной
Гатово, Беларусь
Площадь 316 м²
Этаж 1/1
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…
€151,561
в месяц
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Магазин с парковкой, с мебелью, с охраной в Гатово, Беларусь
Магазин с парковкой, с мебелью, с охраной
Гатово, Беларусь
Площадь 315 м²
Этаж 1/1
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…
€151,561
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
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