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Склады в Горанский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Склад 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с парковка в Горанский сельский Совет, Беларусь
Склад 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с парковка
Горанский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 497 м²
Количество этажей 2
Продается отдельностоящее двухэтажное здание 497,1 м2 на огороженном земельном участке 35 со…
€379,548
Realting.com
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