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Рестораны в Горанский сельский Совет, Беларусь

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 3 комнаты в Горанский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 3 комнаты
Горанский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 63,817
Продается готовый бизнес, общественное питание, кафе, ресторан, бар. На оживлённой трассе Ми…
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