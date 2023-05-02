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Продажа офисных помещений в Горанский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Офис в Горанский сельский Совет, Беларусь
Офис
Горанский сельский Совет, Беларусь
959 м²
€ 50,142
Продается готовый под строительство участок вблизи Минска. Участок 0,72 га идеально подойдет…
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